19.04.2022 14:19 Дмитрий Колоней

Нарушения в использовании РРО харьковчанами: будут ли санкции

Об этом сообщили в Центре предоставления административных услуг города Харькова со ссылкой на разъяснения Главного управления ГНС в Харьковской области.

Как сообщает РЕДПОСТ , Государственная налоговая служба предоставила разъяснение относительно применения санкций за нарушения в использовании регистраторов расчетных операций.

Законом Украины от 15 марта 2022 года № 2120-IХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения» внесены изменения в разддел ІІ «Заключительные положения» Закона Украины от 6 июля 1995 г. № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее – Закон № 265).

Согласно п. 12 разд. ІІ «Заключительные положения» Закона №265, временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, санкции за нарушение требований Закона № 265 не применяются.

Отдельно отмечено, что эта норма не распространяется на осуществление расчетных сделок при продаже подакцизных товаров.