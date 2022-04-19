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19.04.2022  14:19   Дмитрий Колоней

Нарушения в использовании РРО харьковчанами: будут ли санкции

Об этом сообщили в Центре предоставления административных услуг города Харькова со ссылкой на разъяснения Главного управления ГНС в Харьковской области.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, Государственная налоговая служба предоставила разъяснение относительно применения санкций за нарушения в использовании регистраторов расчетных операций.
 
 Законом Украины от 15 марта 2022 года № 2120-IХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения» внесены изменения в разддел ІІ «Заключительные положения» Закона Украины от 6 июля 1995 г. № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» (далее – Закон № 265). 
 
Согласно п. 12 разд. ІІ «Заключительные положения» Закона №265, временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, санкции за нарушение требований Закона № 265 не применяются.
 
Отдельно отмечено, что эта норма не распространяется на осуществление расчетных сделок при продаже подакцизных товаров.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  использовании рро, нарушения и санкции, харьков
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