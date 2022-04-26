Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 26 апреля

Укрпочта и Новая Почта обновили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились.
Также жителей просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.
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