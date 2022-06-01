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01.06.2022  08:18   Рита Парфенова

Игорь Терехов: Настанет мир ‒ и дети снова сядут за парты в восстановленных детсадах и школах

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к харьковчанам по поводу Международного дня защиты детей


city.kharkov.ua

Обращение Харьковского городского головы опубликовано в телеграм-канале Игоря Терехова, передает РЕДПОСТ

Дорогие харьковчане!

В первый день лета мы отмечаем праздник маленьких граждан нашей страны – Международный день защиты детей! И мы, харьковчане, всегда стремились сделать все, чтобы сбывались детские мечты и надежды.

Но страшное слово «война» ворвалось в нашу жизнь, неся разруху и ломая судьбы. А в любой войне больше всего страдают дети. Город-герой Харьков делает все возможное, чтобы приблизить нашу победу. И я благодарю всех, кто своим трудом в это тяжелое время продолжает вкладывать душу, знания и силы в наших детей – учит, развивает творческие способности, поддерживает морально и психологически.

Настанет мир ‒ и дети снова сядут за парты в восстановленных детсадах и школах. У них впереди – вся жизнь, которая должна быть наполнена радостью, любовью и милосердием, а не страхом, отчаянием и бесконечным сидением в бомбоубежищах.

Мы сделаем все, чтобы детство наших детей стало ярким, захватывающим, наполненным лаской и добром, и пусть на жизненном пути их ждут только победы и успех!

Источник:   Телеграм Игоря Теерехова
 Тэги:  игорь терехов, обращение, харьков
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