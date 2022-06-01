1 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям
День защиты детей берет свое начало с 1 июня 1925, именно в этот день в Женеве состоялась первая международная конференция, во время которой обсуждали проблемы детей.
В 1949 году после Второй мировой войны многие несовершеннолетние по всему миру остались сиротами, без крыши над головой, пищи и с разными заболеваниями. В это время в Париже состоялась специальная сессия Международной демократической федерации женщин, на которой и было принято решение учредить Международный день защиты детей.
Отмечать праздник начали с 1950 года, тогда торжественные мероприятия прошли в 51 стране. А уже в 1989 году ООН представила Конвенцию по правам ребенка, к которой Украина присоединилась в 1991 году.
Кроме этого дня, детям посвящены «Всемирный день ребенка» (20 ноября) и «День защиты детей Африки» (16 июня).
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С 2013 года 1 июня по инициативе ООН отмечатся еще один «семейный» праздник – Всемирный день родителей.
Цель праздника – напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую очередь – родители) несет ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности обязательно происходило в семейном окружении и в атмосфере счастья, любви и понимания.
Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной и национальной принадлежности являются основными воспитателями и учителями своих детей, готовя их к счастливой, полноценной и продуктивной жизни.
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«Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» — эта фраза в полной мере относится к 1 июня — дате, когда весь мир отмечает Всемирный день молока.
Впервые этот праздник отметили в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. С тех пор традиция получила широкое распространение во многих странах мира.
Цель праздника — популяризация молока и молочных продуктов, а также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством.
1495 – первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии. Винокуром был монах Джон Кор. Отмечается как Международный день виски.
1863 – первый управляемый полет на дирижабле «Аэрон-1» без двигателя. Дирижабль мог отрываться от земли, летать против ветра и совершать плавную посадку. Это происходило за счет перемещения кабины и наклона дирижабля вверх или вниз. Полет совершался за счет сброса балласта.
1869 – американский изобретатель Томас Алва Эдисон получил первый патент на электрический регистратор голосования.
1881 – в Харькове начал функционировать водопровод.
1925 – создана американская автомобильная компания «Крайслер».
1926 – родилась Мэрилин Монро (настоящее имя Норма Джин Мортенсон), американская актриса.
1935 – в Англии введены экзамен на получение водительских прав и автомобильные номера.
1937 – родился Морган Фримен, американский актер. Примечателен тем, что все фильмы, в которых он играл, были номинированы на «Оскар».
1938 – вышел первый номер журнала комиксов «Action Comics», в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен. Журнал стоил ¢10, к 1995 сохранившиеся экземпляры продавались по цене свыше $75 000. Автором приключений Супермена был Джерри Сигел, а художником – Джо Шустер.
1967 – вышел альбом «Битлз» «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» – лучший альбом всех времен и народов по версии журнала «Rolling Stone».
1974 – родилась Аланис Мориссетт, канадская певица.
1980 – начал работу телеканал Теда Тернера «CNN» (Cable News Network), первый круглосуточный информационный канал.
Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать это в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Лето начинается пасмурной, но жаркой погодой. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям
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