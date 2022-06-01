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01.06.2022  07:38   Рита Парфенова

1 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям

День защиты детей

День защиты детей берет свое начало с 1 июня 1925, именно в этот день в Женеве состоялась первая международная конференция, во время которой обсуждали проблемы детей.

В 1949 году после Второй мировой войны многие несовершеннолетние по всему миру остались сиротами, без крыши над головой, пищи и с разными заболеваниями. В это время в Париже состоялась специальная сессия Международной демократической федерации женщин, на которой и было принято решение учредить Международный день защиты детей.

Отмечать праздник начали с 1950 года, тогда торжественные мероприятия прошли в 51 стране. А уже в 1989 году ООН представила Конвенцию по правам ребенка, к которой Украина присоединилась в 1991 году.

Кроме этого дня, детям посвящены «Всемирный день ребенка» (20 ноября) и «День защиты детей Африки» (16 июня).

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С 2013 года 1 июня по инициативе ООН отмечатся еще один «семейный» праздник – Всемирный день родителей.

Цель праздника – напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую очередь – родители) несет ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности обязательно происходило в семейном окружении и в атмосфере счастья, любви и понимания.

Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной и национальной принадлежности являются основными воспитателями и учителями своих детей, готовя их к счастливой, полноценной и продуктивной жизни.

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«Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» — эта фраза в полной мере относится к 1 июня — дате, когда весь мир отмечает Всемирный день молока.

Впервые этот праздник отметили в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. С тех пор традиция получила широкое распространение во многих странах мира.

Цель праздника — популяризация молока и молочных продуктов, а также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством.

Также в этот день...

1495 – первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии. Винокуром был монах Джон Кор. Отмечается как Международный день виски.

1863 – первый управляемый полет на дирижабле «Аэрон-1» без двигателя. Дирижабль мог отрываться от земли, летать против ветра и совершать плавную посадку. Это происходило за счет перемещения кабины и наклона дирижабля вверх или вниз. Полет совершался за счет сброса балласта.

1869 – американский изобретатель Томас Алва Эдисон получил первый патент на электрический регистратор голосования.

1881 – в Харькове начал функционировать водопровод.

1925 – создана американская автомобильная компания «Крайслер».

1926 – родилась Мэрилин Монро (настоящее имя Норма Джин Мортенсон), американская актриса.

1935 – в Англии введены экзамен на получение водительских прав и автомобильные номера.

1937 – родился Морган Фримен, американский актер. Примечателен тем, что все фильмы, в которых он играл, были номинированы на «Оскар».

1938 – вышел первый номер журнала комиксов «Action Comics», в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен. Журнал стоил ¢10, к 1995 сохранившиеся экземпляры продавались по цене свыше $75 000. Автором приключений Супермена был Джерри Сигел, а художником – Джо Шустер.

1967 – вышел альбом «Битлз» «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» – лучший альбом всех времен и народов по версии журнала «Rolling Stone».

1974 – родилась Аланис Мориссетт, канадская певица.

1980 – начал работу телеканал Теда Тернера «CNN» (Cable News Network), первый круглосуточный информационный канал.

Именины отмечают:

Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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