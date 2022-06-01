01.06.2022 07:38 Рита Парфенова

1 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям

День защиты детей берет свое начало с 1 июня 1925, именно в этот день в Женеве состоялась первая международная конференция, во время которой обсуждали проблемы детей.



В 1949 году после Второй мировой войны многие несовершеннолетние по всему миру остались сиротами, без крыши над головой, пищи и с разными заболеваниями. В это время в Париже состоялась специальная сессия Международной демократической федерации женщин, на которой и было принято решение учредить Международный день защиты детей.



Отмечать праздник начали с 1950 года, тогда торжественные мероприятия прошли в 51 стране. А уже в 1989 году ООН представила Конвенцию по правам ребенка, к которой Украина присоединилась в 1991 году.



Кроме этого дня, детям посвящены «Всемирный день ребенка» (20 ноября) и «День защиты детей Африки» (16 июня).



* * *



С 2013 года 1 июня по инициативе ООН отмечатся еще один «семейный» праздник – Всемирный день родителей.



Цель праздника – напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую очередь – родители) несет ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности обязательно происходило в семейном окружении и в атмосфере счастья, любви и понимания.



Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной и национальной принадлежности являются основными воспитателями и учителями своих детей, готовя их к счастливой, полноценной и продуктивной жизни.



* * *



«Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» — эта фраза в полной мере относится к 1 июня — дате, когда весь мир отмечает Всемирный день молока.



Впервые этот праздник отметили в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. С тех пор традиция получила широкое распространение во многих странах мира.



Цель праздника — популяризация молока и молочных продуктов, а также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством.

Также в этот день...

1495 – первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии. Винокуром был монах Джон Кор. Отмечается как Международный день виски.



1863 – первый управляемый полет на дирижабле «Аэрон-1» без двигателя. Дирижабль мог отрываться от земли, летать против ветра и совершать плавную посадку. Это происходило за счет перемещения кабины и наклона дирижабля вверх или вниз. Полет совершался за счет сброса балласта.



1869 – американский изобретатель Томас Алва Эдисон получил первый патент на электрический регистратор голосования.



1881 – в Харькове начал функционировать водопровод.



1925 – создана американская автомобильная компания «Крайслер».



1926 – родилась Мэрилин Монро (настоящее имя Норма Джин Мортенсон), американская актриса.



1935 – в Англии введены экзамен на получение водительских прав и автомобильные номера.



1937 – родился Морган Фримен, американский актер. Примечателен тем, что все фильмы, в которых он играл, были номинированы на «Оскар».



1938 – вышел первый номер журнала комиксов «Action Comics», в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен. Журнал стоил ¢10, к 1995 сохранившиеся экземпляры продавались по цене свыше $75 000. Автором приключений Супермена был Джерри Сигел, а художником – Джо Шустер.



1967 – вышел альбом «Битлз» «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» – лучший альбом всех времен и народов по версии журнала «Rolling Stone».



1974 – родилась Аланис Мориссетт, канадская певица.



1980 – начал работу телеканал Теда Тернера «CNN» (Cable News Network), первый круглосуточный информационный канал.

Именины отмечают:

Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.