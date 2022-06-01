01.06.2022 07:16 Рита Парфенова

Гороскоп на 1 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды

Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать это в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, он уже долго бился над ее решением, а может быть, просто не знает, как к ней подступиться. Или же задача кажется ему непосильной. Как бы то ни было, звезды советуют Овну не торопиться с выводами и отложить проблему на потом – в другой день больше шансов за то, что ему удастся найти выход из положения.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать быстро и четко, помогая Тельцу ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Телец способен творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы не настроены рисковать деньгами, даже если ситуация будет их к этому подталкивать. Они предпочтут сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Близнецы способны упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато они точно избегут ненужных трат и возможных потерь. Звезды советуют Близнецам посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От их внимательного взгляда не укроется ни один подвох!



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак настроен работать с полной самоотдачей – потребности дела он будет ставить куда выше собственных! Из-за этого в его сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если у Рака выходной), ведь главным для него будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Рака приятными бонусами.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости он способен виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Лев сумеет произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к его компетенции – только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве противопоказано браться за любые важные проекты – есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Дева пренебрежет этим советом, ей следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем она ожидала.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Во всем, за что бы Весы ни брались, они будут склонны до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях их упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды предупреждают Весы, что день склоняет их к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что они, как и любой другой человек, не могут ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Весам не следует быть слишком самонадеянными.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды советуют Скорпиону заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ним и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему. Поговорив откровенно, по душам, Скорпион не только избавится от груза, но и имеет все шансы, что его поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу его отношениям.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды категорически не советуют Стрельцу обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение его дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Стрельца имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой для Стрельца будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если его все-таки вызовут на разговор – больше слушать, чем говорить.



Козерог (22 декабря – 20 января)

В течение дня ситуация обещает поставить Козерога перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Козерогу не удастся занять нейтральную позицию: ему придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Козерогу необходимо заранее просчитать, где плюсов для него окажется больше.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет аккуратен как никогда! Беспорядок способен его раздражать, заставляя Водолея бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым для него будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее – навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Водолей будет готов, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

День идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Рыб! Говорят, что смелость – это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то и ситуация, и окружающие будут поощрять Рыб совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Рыб вряд ли получится. И для их самооценки это очень даже хорошо.