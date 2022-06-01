Прогноз погоды в Харькове на среду, 1 июня

Лето начинается пасмурной, но жаркой погодой. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+22°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 36%. Температура воздуха +25°...+22°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать это в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Лето начинается пасмурной, но жаркой погодой. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям
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