    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 1 июня
01.06.2022  06:07   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на среду, 1 июня

Лето начинается пасмурной, но жаркой погодой. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

сад шевченко харьков

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +16°...+22°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +26°...+27°C (ощущается как +28°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 36%. Температура воздуха +25°...+22°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • Если в этот день пошел дождь – летом будет засуха.
  • Прохладная погода в первый день лета – жары не будет до середины июля.
  • Слышно кукареканье петухов – к дождю.
  • Туман с утра 1 июня – вскоре будет хороший урожай грибов.
  • На елках расцвели шишки – урожай огурцов будет лучшим за последние года.
  • Стая ворон обратила клювы в одну сторону – в ближайшее время надо ждать сильного ветра.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.05 Общество Лето все ближе: синоптики рассказали, каким оно будет 31.05 Общество Из-за войны Украину ожидает аномальное лето 31.05 Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 31 мая
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 