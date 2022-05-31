31.05.2022 22:15 Дмитрий Колоней

Под Харьковом искали пропавшую девочку (фото)

В пригороде Харькова нашли заблудившегося ребенка.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, с просьбой найти исчезновшую 8-летнюю девочку к чугуевским стражам порядка 30 мая 2022 в 17:20 обратилась ее мать. Малышка гуляла возле дома в поселке Слобожанское Чугуевского района, а затем, без ведома матери, куда-то ушла.

Семья недавно перебралась в поселок из Луганской области, поэтому дороги к месту проживания и местности ребенок не знал. На поиски пропавшей был оперативно привлечен личный состав отдела полиции №2 Чугуевского РУП.

Уже менее чем через полчаса девушку разыскали в поселке и вернули домой.

С матерью полицейские провели профилактическую беседу.

Правоохранители призывают родителей быть более внимательными к детям и принимать максимальные меры по их безопасности.