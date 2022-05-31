31.05.2022 22:15 Дмитрий Колоней
Под Харьковом искали пропавшую девочку (фото)
В пригороде Харькова нашли заблудившегося ребенка.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Полицию, с просьбой найти исчезновшую 8-летнюю девочку к чугуевским стражам порядка 30 мая 2022 в 17:20 обратилась ее мать. Малышка гуляла возле дома в поселке Слобожанское Чугуевского района, а затем, без ведома матери, куда-то ушла.
Семья недавно перебралась в поселок из Луганской области, поэтому дороги к месту проживания и местности ребенок не знал. На поиски пропавшей был оперативно привлечен личный состав отдела полиции №2 Чугуевского РУП.
Уже менее чем через полчаса девушку разыскали в поселке и вернули домой.
С матерью полицейские провели профилактическую беседу.
Правоохранители призывают родителей быть более внимательными к детям и принимать максимальные меры по их безопасности.
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