31.05.2022 21:43 Дмитрий Колоней

В Харькове поздравили с праздником детей-переселенцев из опасных районов

Поздравить детей в Харькове с предстоящим Международным днем защиты детей пришли работники коммунального предприятия.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», работники предприятия посетили детей и подарили им спортивный инвентарь – баскетбольные и футбольные мячи, ракетки для настольного тенниса и бадминтона с комплектом мячей и воланов, а также настольные развивающие игры, верхнюю одежду и кроссовки, игрушки, конструкторы.

Подарки получили дети в возрасте от 2 до 18 лет, которые были эвакуированы из наиболее обстреливаемых микрорайонов Харькова - с Северной Салтовки, ул. Бучмы, а также из населенных пунктов Харьковской области - Золочева, Дергачей, Русской Лозовой. В настоящее время они вместе с родителями временно размещены в детском доме «Семья», школе-интернате №14 и общежитиях на пр. Любови Малой в Новобаварском, а также Слободском и Салтовском районах.

Начальник управления образования Администрации Новобаварского района Елена Светличная отметила, что одна из матерей уходила пешком из Золочева двое суток с двухлетним ребенком на руках. Теперь эта семья и другие дети получают бесплатное проживание со всеми бытовыми услугами, бесплатным питанием и развлечениями. Кроме того, каждый ребенок школьного возраста принят в учебное заведение, учится дистанционно и здесь закончит учебный год.

Директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Алексей Артикуленко подчеркнул, что на предприятии и в дальнейшем будут проводить такие благотворительные мероприятия, чтобы по возможности помогать горожанам.