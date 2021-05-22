22.05.2021 09:27

На Шишковку выйдут дополнительные рейсы троллейбусов

На троллейбусные маршруты №12 и 17, которые обслуживают поселок Коммунар, выйдут дополнительные троллейбусы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на харьковскую мэрию. Жители поселка пожаловались и.о.мэра Игорю Терехову на то, что интервал движения троллейбусов очень большой. Такой интервал доставляет большие неудобства для местных жителей. Также у жителей Коммунара имеются претензии к автобусным перевозкам.



Игорь Терехов рассказал, что в ближайшее время на маршруты выйдут дополнительные троллейбусы, а вскоре наладятся и автобусные перевозки.



В частности он отметил, что в августе харьковчане увидят новые автобусы на городских коммунальных маршрутах, которые сейчас обслуживают частные фирмы.

Также и.о. мэра пообещал зафиксировать стоимость проезда и установить нормальные интервалы движения. До октября выпустить на маршрут 150 импортных автобусов, а всего в планах заменить 500.

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