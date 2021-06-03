03.06.2021 13:19

Под Харьковом террорист захватил женщину с маленьким ребенком (ФОТО)

Для задержания террориста вводилась полицейская операция "Заложник", на которую по "тревоге" был поднят весь личный состав отдела полиции № 2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную полицию.

Так, 2 июня в 22:36 в полицию поступило сообщение от жительницы с. Гайдары о том, что на подругу нападает ее бывший муж, который при себе имеет нож.

По словам правоохранителей, 30-летний житель Змиева, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал к своей бывшей супруге повидаться со своим 4-летним сыном. Однако, из-за ребенка, между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина угрожая женщине ножом, насильно удерживал женщину в ее доме.

На место происшествия немедленно выехали начальник ГУНП в Харьковской области Андрей Рубель, руководство ГУНП и Чугуевского РУП, а также бойцы спецподразделения "КОРД.

Во ходе переговоров, ребенка удалось освободить. Переговоры с террористом продолжались более двух часов. Только поздно ночью мужчина отпустил женщину. Заложница телесных повреждений не получила, состояние ее здоровья удовлетворительное. Во время спецоперации никто не пострадал

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 147 (захват заложников), ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что мужчину, захватившего заложников в отделении Укрпочты, приговорили к 10 годам тюрьмы