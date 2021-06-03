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03.06.2021  13:09   

Трамвай №12 раньше заявленного срока вернется на маршрут в Харькове

С пятницы возобновит курсирование трамвайный маршрут в центре Харькова.


//gortransport.kharkov.ua

С пятницу, 4 июня, будет возобновлена работа трамвайного маршрута № 12, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на  Департамент инфраструктуры горсовета.

Курсирование по трамвайному маршруту возобновят на две недели раньше запланированных ремонтом сроков.

Напомним, что трамваи указаного маршрута не ходили в связи с реконструкцией пешеходного моста через Клочковский спуск. Планировалось, что движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой, на участке от ул. Маяковского до ул. Веснина, будет запрещено с 22 мая до 22 июня.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что пешеходный мост влюбленных на Клочковском спуске демонтировали 22 мая. Многотонная конструкция находилась в аварийном состоянии и несла угрозу пешеходам и проезжающему под ним транспорту. На месте моста установят новую арочную конструкцию с подсветкой, которую изготовит днепровский завод. Реконструкцию Зоологического моста планируется завершить к открытию Харьковского зоопарка.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  трамвай, харьков
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