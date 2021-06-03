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03.06.2021  12:15   

ДТП в Харькове: полиция ищет сбежавшего с места аварии водителя (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июня около 15:30 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи города Изюм. Вследствие ДТП погиб на месте 46-летний житель Изюмского района.

ДТП Харьков: полиция разыскивает водителя, бросил мертвого пассажира и скрылся с места аварии
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление нацполиции в Харьковской области.
 
По словам правоохранителей, 41-летний водитель автомобиля «семерки» не справился с управлением и на большой скорости столкнулся с «Renault Duster», который остановился на обочине в попутном направлении дороги. В результате столкновения автомобиль «Renault» перевернулся. К счастью в нем никто не пострадал, так как в салоне автомобиля на тот момент никого не было.
 
ДТП Харьков: полиция разыскивает водителя, бросил мертвого пассажира и скрылся с места аварии
 
Однако в результате ДТП погиб пассажир автомобиля "ВАЗ". Сразу после происшествия водитель автомобиля скрылся с места аварии. По словам свидетелей, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас правоохранители занялись поисками правонарушителя.
 
ДТП Харьков: полиция разыскивает водителя, бросил мертвого пассажира и скрылся с места аварии
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, В Харькове задержали единственного выжившего в смертельной аварии мужчину. В результате ДТП водитель и две пассажирки «Daewoo Lanos» от полученных травм скончались на месте.
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, дтп
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