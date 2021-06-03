03.06.2021 12:15

ДТП в Харькове: полиция ищет сбежавшего с места аварии водителя (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июня около 15:30 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи города Изюм. Вследствие ДТП погиб на месте 46-летний житель Изюмского района.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление нацполиции в Харьковской области.

По словам правоохранителей, 41-летний водитель автомобиля «семерки» не справился с управлением и на большой скорости столкнулся с «Renault Duster», который остановился на обочине в попутном направлении дороги. В результате столкновения автомобиль «Renault» перевернулся. К счастью в нем никто не пострадал, так как в салоне автомобиля на тот момент никого не было.

Однако в результате ДТП погиб пассажир автомобиля "ВАЗ". Сразу после происшествия водитель автомобиля скрылся с места аварии. По словам свидетелей, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас правоохранители занялись поисками правонарушителя.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее РЕДПОСТ сообщал , В Харькове задержали единственного выжившего в смертельной аварии мужчину. В результате ДТП водитель и две пассажирки «Daewoo Lanos» от полученных травм скончались на месте.