03.06.2021 11:56

ДТП в Харькове: фура и Chery столкнулись на проспекте Гагарина (ВИДЕО)

Выяснилась причина автомобильной пробки на проспекте Гагарина.



// YouTube

Авария произошла утром 2 июня на проспекте Гагарина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

В районе мясокомбината не поделили дорогу легковой автомобиль Chery и грузовик.

После столкновения «китайца» развернуло и выбросило на пешеходный тротуар.

У легковушки помят бок и выбито заднее стекло.

По преварительной информации, серьезных травм никто не получил.

В сторону Одесской собралась большая пробка.

Напомним, 29 мая около девяти часов утра произошло ДТП на проспекте Льва Ландау, 48: легковой автомобиль ЗАЗ 110307 «нырнул» под грузовик ГАЗ 3302. Утром 1 июня на улице Шевченко, 26 произошла авария с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и цементовоза. А утром 2 июня не повезло водителям, едущим с Салтовки в центр: на повороте с улицы Героев Труда на улицу Сидора Ковпака грузовой автомобиль врезался в едущий впереди легковой автомобиль Daewoo Sens.