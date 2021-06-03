Выяснилась причина автомобильной пробки на проспекте Гагарина.
Авария произошла утром 2 июня на проспекте Гагарина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
В районе мясокомбината не поделили дорогу легковой автомобиль Chery и грузовик.
После столкновения «китайца» развернуло и выбросило на пешеходный тротуар.
У легковушки помят бок и выбито заднее стекло.
По преварительной информации, серьезных травм никто не получил.
В сторону Одесской собралась большая пробка.
Напомним, 29 мая около девяти часов утра произошло ДТП на проспекте Льва Ландау, 48: легковой автомобиль ЗАЗ 110307 «нырнул» под грузовик ГАЗ 3302. Утром 1 июня на улице Шевченко, 26 произошла авария с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и цементовоза. А утром 2 июня не повезло водителям, едущим с Салтовки в центр: на повороте с улицы Героев Труда на улицу Сидора Ковпака грузовой автомобиль врезался в едущий впереди легковой автомобиль Daewoo Sens.
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