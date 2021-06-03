03.06.2021 11:39

"Черные" миллионы: харьковские фискалы разоблачили группу лиц в уклонении от уплаты налогов

Государственная фискальная служба Украины в Харьковской области раскрыла схему преступной группы. При задержании фигуранты применили оружие.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины в Харьковской области.

По информации фискалов, должностные лица одного из обществ в период 2020-2021 годов, используя реквизиты подконтрольных предприятий наладили схему неправомерного использования реквизитов предприятий-поставщиков для документального оформления операций по приобретению металлолома, который фактически закупали от населения и у предприятий за наличные.

В результате этого уклонились от уплаты налогов и обязательных платежей, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Члены группы при транспортировке неучтенной наличности использовали GPS-трекеры, которые размещались в тайниках для отслеживания маршрута передвижения курьеров. Также они были вооружены травматическим оружием.

В результате противоправной деятельности фигуранты уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 8 млн грн.

Выходя из банка с сумками денег, курьер открыл огонь из травматического оружия по сотрудникам налоговой милиции, которые проводили обыски в его автомобиле. К счастью никто не пострадал. Фигурант и его помощник были задержаны.

В ходе обысков в офисных и жилых помещениях, в промзоне и автотранспорте участников преступной группы, обнаружено и изъято черновую финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и неучтенные наличные средства в размере более 9 млн грн.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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