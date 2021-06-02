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02.06.2021  12:07   

ДТП в Харькове: задержан единственный выживший в кровавой аварии под Чугуевом (ВИДЕО)

В результате ДТП водитель и две пассажирки «Daewoo Lanos» от полученных травм скончались на месте.

Смертельное дтп под Чугуевом
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление нацполиции Украины в Харьковской области. Напомним, 1 июня в районе 20 км автодороги «Чугуев - Меловое» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобиль «Toyota Hilux», который двигался со стороны города Купянска в направлении Харькова и автомобиль «Daewoo Lanos», который двигался во встречном направлении.
 
Травмы несовместимые с жизнью получил 59-летний водитель легковушки и две женщины - пассажирки транспортного средства 50 и 42 лет. Пострадал также 52-летний водитель «Toyota», его доставили в медучреждение.
 
Следователи внесли в ЕРДР информацию по факту аварии по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
 
На данный момент водитель автомобиля «Toyota» задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Все обстоятельства ДТП выясняются.
 

 
Напомним, вечером субботы, 29 мая, на пешеходном переходе в районе Южного вокзала по улице Полтавский шлях был сбит мужчина.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, харьков
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