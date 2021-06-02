На улице Волонтерской начнут ремонт проезжей части.
В связи с ремонтом дороги движение по улице Волонтерской будет ограничено, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
Ремонтные работы будут проводиться с 9:00 до 17:00 с 2 по 10 июня на участке улицы Волонтерской, от улицы Озерянской и до улицы Афанасьевской.
Проезд участка, на котором проводятся работы, будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Ранее РЕДПОСТ писал, что ремонтные работы на Окружной ведутся на 58 километрах по маршруту Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка.
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