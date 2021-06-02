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02.06.2021  12:30   

На Полтавском Шляхе в Харькове большие пробки из-за фур (ВИДЕО)

Фуры не пускают на Песочинский путепровод, и большегрузы едут в обход по улице Дудинской, создавая большие пробки на Полтавском шляхе.

На Полтавском Шляхе в Харькове большие пробки из-за фур

Как ранее сообщал РЕДПОСТ, с мая на Песочинском путепроводе проходит капитальный ремонт участка, на котором в 2019 году произошло аварийное обрушение моста. Схемы объезда дорожники анонсировали перед началом ремонтных работ.

В связи с капитальным ремонтом Песочинского путепровода, до 1 октября запрещается транзитное движение большегрузного транспорта по территории города Харькова. Под большегрузами, по информации Департамента инфраструктуры,  подразумеввается транспорт общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 9 тонн.

Тем не менее утром 2 мая очевидцы сообщили о большой пробке по улице Полтавский шлях. По информации местных телеграм-каналов, причиной заторов стало то, что полиция не пускает фуры в город, и те едут в объезд по Дудинской.

Напомним, движение транспорта по ул. Волонтерской, на участке от ул. Озерянской до ул. Афанасьевской, ограничено с 9:00 до 17:00 со 2 по 10 июня.

Тэги:  движение, харьков
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