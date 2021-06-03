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03.06.2021  10:24   

Минирование в Харькове: ТРЦ на Сумской попросил посетителей покинуть помещение (ВИДЕО)

Утром 3 июня из ТРЦ Ave Plaza эвакуировали посетителей.


// Telegram

О минировании  Ave Plaza на улице Сумской рассказали сами посетители, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

«Аве Плаза» заминировали. Никого не пускают внутрь», – комментируют происходящее очевидцы.

К торговому центру прибыли полиция и сотрудники ГСЧС.

В пресс-службе Нацполиции сообщение о минировании подтвердили, подробности обещали сообщать позже.

Напомним, в конце мая несколько раз поступали сообщения о минировании недавно открывшегося ТРЦ "Никольский". В субботу, 22 мая, РЕДПОСТ сообщал о происшествии ТРЦ Nikolsky. По одной версии, центр заминировали, по второй – на крыше был пожар. А вечером 24 мая на открытой лоджии на 3-м надземном уровне здания произошел пожар. Горели остатки строительного мусора. 26 мая правоохранителям поступил еще один сигнал о минировании здания торгового центра. Прибыв на место, взрывотехники не смогли приступить к обследованию помещения центра, так как администрация попросту не пустила их внутрь.

Тэги:  минирование, харьков
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