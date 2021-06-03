За сутки от коронавируса умерло 18 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 134 новых случая заражения коронавирусом.
56 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 июня составляет 147 172 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, в Харькове системно снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, на прошлой неделе заболеваемость снизилась почти на 60% по сравнению с предыдущей неделей.
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В Харькове будет сохраняться холодная и дождливая погода под влиянием малоподвижного фронта.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
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