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03.06.2021  10:03   

В Харькове – 56 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 3 июня

За сутки от коронавируса умерло 18 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 134 новых случая заражения коронавирусом.

56 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 июня составляет 147 172 человек.

Из них:

  • 3 330 летальных случаев (за последние сутки умерло 18 человек);
  • 136 636 человека выздоровели (за сутки – 513 человек);
  • 7 206 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 401 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 74 – жители Харьковского района (в том числе 56 харьковчан);
  • 15 – Чугуевского;
  • 12 – Лозовского;
  • 11 – Купянского;
  • 9 – Красноградского;
  • 8 – Изюмского;
  • 5 – Богодуховского.

Напомним, в Харькове системно снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, на прошлой неделе заболеваемость снизилась почти на 60% по сравнению с предыдущей неделей.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 134 новых случая заражения коронавирусом

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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