03.06.2021 10:03

В Харькове – 56 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 3 июня

За сутки от коронавируса умерло 18 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 134 новых случая заражения коронавирусом.



56 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 июня составляет 147 172 человек.



Из них:

3 330 летальных случаев (за последние сутки умерло 18 человек);

136 636 человека выздоровели (за сутки – 513 человек);

7 206 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 401 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

74 – жители Харьковского района (в том числе 56 харьковчан);

15 – Чугуевского;

12 – Лозовского;

11 – Купянского;

9 – Красноградского;

8 – Изюмского;

5 – Богодуховского.

Напомним, в Харькове системно снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, на прошлой неделе заболеваемость снизилась почти на 60% по сравнению с предыдущей неделей.