Пострадавший умер в карете скорой помощи.
Пожар в селе Шелудьковка Чугуевского района произошел около десяти часов вечера 1 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий за сутки.
В частном домовладении по улице Садовой, 7 горели вещи на площади в один квадратный метр.
Сотрудники ГСЧС в тушении пожара участие не принимали, огонь самоликвидировался.
В сгоревшей части дома обнаружили мужчину 1967 года рождения. Пострадавший был без сознания и впоследствии скончался в автомобиле скорой помощи.
Напомним, утром 1 июня на улице Ощепкова в Харькове горела кухня в квартире пятиэтажного жилого дома. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали на свежий воздух 51-летнего жильца квартиры.
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