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04.06.2021  16:56   

Помогите найти: Под Харьковом пропала бабушка (ФОТО)

В пригороде Харькова разыскивают Людмилу Бочарову.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 27 мая 2021 года ушла и до сих пор не вернулась 70-летняя жительница села Граково Людмила Бочарова.
 
На данный момент полиция Чугуевского райуправления ее разыскивает.
 
Ее приметы: на вид 70 лет, лицо овальное, глаза голубые, волосы короткие прямые седые.
 
Одежда: голубые штаны, футболка красного цвета и бежевые кеды.
 
Женщина страдает болезнью Альцгеймера, рассеянный склероз.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Чугуевское РУП по телефону 0501350068 или 102, или другим удобным для вас способом.
 
 
Напомним, что ранее мы сообщали об исезновении 82-летней женщины.
Тэги:  пропала бабушка, розыск, харьков
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