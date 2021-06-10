10.06.2021 12:00

В Харькове злоумышленник избил и изнасиловал водителя такси

Фрунзенский райсуд Харькова признал виновным 35-летнего мужчину и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Следствие установило, что неоднократно судимый за грабеж и разбой 35-летний житель Шевченковского района Харьковской области находясь у дома по Салтовскому шоссе, 104 вызвал такси. Когда злоумышленник увидел за рулем автомобиля женщину, у него возникло непреодолимое желание удовлетворить свою половую страсть. Для это он решил изменить маршрут движения, однако четкого адреса не указал, отметив, что сам покажет дорогу. Позже, оказавшись в частном секторе по улице Немышлянской, 35-летний мужчина попросил остановить автомобиль, а затем, избив женщину, принудил ее в оральному сексу.

Приговором Фрунзенского районного суда г. Харькова от 25.05.2021 лицо признано виновным по ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 152 УК Украины и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что правоохранители задержали 60-летнего злоумышленника, который в апреле этого года изнасиловал 13-летнюю девочку . Злоумышленник и потерпевшая проживали в одном доме. Негодяй, воспользовавшись отсутствием дома других взрослых и беспомощным состоянием девочки, изнасиловал ее.