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10.06.2021  11:41   

В Харькове пропал без вести мужчина c расстройством памяти (ФОТО)

В Харькове с 9 июня разыскивают 69-летнего Николая Владимировича Мураховского.


ПСО Милена

69-летний Николай Мураховский 9 июня в 9.30 вышел из дома по улице Роганской в Харькове, направляясь в сторону Московского проспекта (м-н Солнечный) и с того момента его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы седые с залысиной посередине, глаза голубые.

Был одет: серый свитер (на фото), темные брюки, серые кроссовки с салатовыми шнурками, зеленые носки.

Особые приметы: может разговаривать сам с собой.

Мужчина страдает потерей памяти! Дезориентирован!

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Николая Владимировича Мураховского или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Напомним, в Харькове продолжаются поиски 80-летнего Александра Александровича Белозерова, который 19 мая вышел из дома по адресу по улице Шатиловская (ст. м. «Научная») и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



В Харькове пропал без вести 69-летний Николай Мураховский

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
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