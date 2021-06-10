"Металлист" в собственности Харькова. Депутаты проголосовали за данное решение

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 10 июня Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – они способны дать немало ценных советов. День хорош для вложений, но не подходит для покупок – начав тратить, сегодня трудно остановиться.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 10 июня Сегодня районы Хрькова снова будут играть в угадайку – кого накроет ливень с градом, а где будет светить солнышко.