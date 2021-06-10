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10.06.2021  11:26   

"Металлист" в собственности Харькова. Депутаты проголосовали за данное решение

10 июня на сессии Харьковского областного совета депутаты проголосовали за передачу стадиона "Металлист" в коммунальную собственность Харькова.


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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Только что депутаты Харьковского областного совета проголосовали за данное решение. За проголосовали 78 депутатов, против - 2, еще 7 депутатов воздержались. Городу переходит стадион «Металлист», тренировочная база и детская футбольная академия.
 
По словам депутата Харьковского областного совета Кирилла Кернеса, спорт занимает неотъемлемую часть нашей жизни, поэтому развитие спорта стоит на первом месте в регионе. 
 
"Наша позиция ясна, мы поддержали решение. Стадион и команда нужны Харькову. И я думаю что футбольное величие нашего города вернется", - отметил Кирилл Кернес.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о планах и главных целях городской власти относительно "Металлиста".
 
Тэги:  харьков, металлист
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