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10.06.2021  10:32   

В Харькове – 60 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 10 июня

За сутки от коронавируса умерло 12 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 128 новых случаев заражения коронавирусом.

60 заболевших заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 10 июня составляет 147 671 человек.

Из них:

  • 3 402 летальных случаев (за последние сутки умерло 12 человек);
  • 139 852 человека выздоровели (за сутки – 429 человек);
  • 4 417 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 313 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 75 – жители Харьковского района (в том числе 60 харьковчан);
  • 18 – Богодуховского;
  • 12 – Изюмского;
  • 8 – Красноградского;
  • 6 – Чугуевского;
  • 5 – Лозовского;
  • 4 – Купянского.

Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.

В Харьковской области лабораторно зарегистрировано 128 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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