10.06.2021 10:32

В Харькове – 60 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 10 июня

За сутки от коронавируса умерло 12 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 128 новых случаев заражения коронавирусом.



60 заболевших заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 10 июня составляет 147 671 человек.



Из них:

3 402 летальных случаев (за последние сутки умерло 12 человек);

139 852 человека выздоровели (за сутки – 429 человек);

4 417 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 313 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

75 – жители Харьковского района (в том числе 60 харьковчан);

18 – Богодуховского;

12 – Изюмского;

8 – Красноградского;

6 – Чугуевского;

5 – Лозовского;

4 – Купянского.

Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.



