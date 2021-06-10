В Харькове – 60 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 10 июня

За сутки от коронавируса умерло 12 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 128 новых случаев заражения коронавирусом.
60 заболевших заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 10 июня составляет 147 671 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.
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