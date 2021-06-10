10.06.2021 09:50

Пожар в Харькове: мужчина из окна с решеткой просил о помощи (ВИДЕО, ФОТО)

Пожарные спасли «узника» и эвакуировали еще 15 человек.

Вечером 9 июня спасателей вызвали на тушение пожара в пятиэтажном жилом доме по улице Отакара Яроша, 11а, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В квартире на первом этаже горели вещи в одной из комнат. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, огоньо был сильный, пласмя вырывалось наружу.

Заложником огня стал 73-летний жилец этой квартиры. Из окна другой комнаты он просил о помощи. На окне были решетки, поэтому выбраться на улицу из горевшей квартиры мужчина не мог.

Сотрудники ГСЧС вошли в квартиру, помогли мужчине выйти на улицу и передали сотрудникам скорой помощи. А сами занялись тушением пожара кв квартире и разведкой обстановки в подъезде.

Из-за сильного огня коридоры 1-го и 2-го этажей дома оказались закопченными, над жильцами дома нависла опасность отравления продуктами горения. Чтобы этого не случилось, огнеборцы эвакуировали на свежий воздух еще 15 человек.





Пожар был потушен в течение часа, пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, 1 июня в пятиэтажке на улице Ощепкова, 13 возник пожар на кухне. Горела отделка стен, газовый шланг печи и домашние вещи. Во время тушения пожара спасатели эвакуировали на свежий воздух 51-летнего жильца квартиры.



