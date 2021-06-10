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10.06.2021  09:03   

Как в Голливуде: в Харькове обокрали магазин мобильной связи за минуту (ВИДЕО)

Сумма украденного составила около 70 тысяч гривен.


// Telegram

Около восьми часов утра неизвестный обокрал магазин мобильной связи  Lifecell на проспекте Гагарина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Кража произошла утром 8 июня. Злоумышленник выбил стену торгового павильона, пробрался внутрь и унес мобильные телефоны и роутеры, выставленные на стендах. Сумма украденного составила около 70 тысяч гривен.

Продавец, который пришел на работ около 9 часов утра, вызвал полицию

Видео самого ограбления с камеры наблюдения попало в соцсети.

По предварительной информации, к краже неизвестный готовился заранее, «ковырял стену», а само ограбление заняло минуту.

Сведения по данному факту внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Правоохранители проводят следственные действия для установления лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, ранее в Харькове задержали мужчину, который в 2015 году украл из дома в Коротиче 200 граммов золотых украшений, ноутбук и четверо наручных часов на общую сумму 1 миллион 33 тысяч гривен.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
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