Как в Голливуде: в Харькове обокрали магазин мобильной связи за минуту (ВИДЕО)

Сумма украденного составила около 70 тысяч гривен.
Около восьми часов утра неизвестный обокрал магазин мобильной связи Lifecell на проспекте Гагарина, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Кража произошла утром 8 июня. Злоумышленник выбил стену торгового павильона, пробрался внутрь и унес мобильные телефоны и роутеры, выставленные на стендах. Сумма украденного составила около 70 тысяч гривен.
Продавец, который пришел на работ около 9 часов утра, вызвал полицию
Видео самого ограбления с камеры наблюдения попало в соцсети.
По предварительной информации, к краже неизвестный готовился заранее, «ковырял стену», а само ограбление заняло минуту.
Сведения по данному факту внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Правоохранители проводят следственные действия для установления лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним, ранее в Харькове задержали мужчину, который в 2015 году украл из дома в Коротиче 200 граммов золотых украшений, ноутбук и четверо наручных часов на общую сумму 1 миллион 33 тысяч гривен.
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