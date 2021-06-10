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10.06.2021  08:39   

Аварийное отключение воды в Харькове 10 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 10 июня

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
ул. Мироносицкая, 46-46-а, 49, 57, ул. Ярослава Мудрого, 6/8,  ул. Пушкинская, 40 (стояк), ул. Метростроителей, 40 (п. №6), ул. Дружбы Народов, 253 (п. №8) до 20:00 10 июня.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №3, стояк) до 20:00 10 июня.

Новобаварский район:
ул. Конторская (Краснооктябрьская), 2 (на кв. №11,18-а) (стояк) до 20:00 10 июня.

Основянский район:
пр. Гагарина, 60 (п. №1, стояк) до 18:00 10 июня.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №4, стояк), ул. Аскольдовская, 6-в (п. №1) до 20:00 10 июня;
ул. Александра Матросова, 14-а (п. №2, стояк) до 17:00 10 июня.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 36 (п. №2), ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №4) до 20:00 10 июня.

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), ул. Балакирева, 50-а (п. №1), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №6, стояк) до 20:00 10 июня.

Напомним, в рамках подготовки Харькова к отопительному сезону 2021-2022 гг. в городе заменят около 100 километров теплосетей.

Тэги:  отключение воды, харьков
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