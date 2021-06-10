В ТРЦ Nikolsky спасали людей, тушили пожар и искали взрывчатку

Утром 10 июня в торговом центре «Никольский» прошли тактико-специальные учения подразделений полиции и ГСЧС.
Во время учений правоохранители вместе с чрезвычайниками отработали три версии чрезвычайной ситуации, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Одна из версий – пожар в кинотеатре на 4 этаже. Сотрудники ГСЧС отработали ликвидацию пожара, эвакуации людей, спасение пострадавших
Еще по одной легенде в торговом центре с помощью кинологов была выявлена взрывчатка, которую обезвредили.
Кроме того, подразделения полиции ликвидировали токсичные вещества неизвестного происхождения. По легенде, также, задержаны два злоумышленника, один из которых пытался имитировать потерю сознания и уехать на скорой помощи, второй - сбежать.
По словам замначальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Анатолия Торяника, в ходе учений были проверены автоматизированные системы:
"Были включены все системы: пожарной защиты, оповещения, дымоудаления, сигнализации. Все системы сработали, все находится в рабочем состоянии. Все сработали на отлично. Мы увидели сложность этого объекта. Взаимодействие у нас состоялся со всеми службами, как с Нацполицией так и с медиками. Такие учения мы будем проводить регулярно, потому что и персонал будет меняться и условия эксплуатации этого здания также будут меняться", - отметил Анатолий Торяник.
Чрезвычайники также сообщили, что ТРЦ будет регулярно проверяться инспекторами ГСЧС. Следующая плановая проверка - в октябре 2021 года.
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