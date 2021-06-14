14.06.2021 14:06

В домах Немышлянского района Харькова на пять дней отключат газ: список адресов

Газоснабжение будет прекращено с 14 по 18 июня 2021 года.



//Facebook

С 14 по 18 июня будут проведены ремонтные работы на подземном газопроводе низкого давления в Немышлянском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО «Харьковгоргаз».

На период ремонтных работ прекращается газоснабжения по адресам:

Кулиничевский въезд ч/с; 3

Ткацкая улица (Садовая улица) 59-ч/с, 23-ч/с, 88-ч/с, 44а-ч/с, 36а-ч/с, 34-ч/с, 32а-ч/с, 30а- ч/с, 28а-ч/с, 26а-ч/с, 24а-ч/с, 22-ч/с, 20а-ч/с, 21-ч/с, 19-ч/с, 18-ч/с, 17а-ч/с, 17-ч/с, 16а-ч/с, 15-ч/с, 13-ч/с, 12а-ч/с, 12-ч/с, 10а-ч/с, 9 ч/с, 8-ч/с, 7-ч/с, 6-ч/с, 5-ч/с, 3-ч/с, 1г-ч/с, 1ж-ч/с, 1б- ч/с, 1а-ч/с, 2-ч/с, 4-ч/с, 10-ч/с, 20-ч/с, 14-14-а ч/с

Седьмой Гвардейской Армии улица 5-ч/с (14), 6-ч/с, 8-ч/с, 10-ч/с, 12-ч/с, 16-ч/с, 15-ч/с

Полевой переулок 3-ч/с, 5-ч/с

Цветочная улица 6-ч/с, 15-ч/с, 19-ч/с, 54-ч/с, 3-ч/с, 20-ч/с, 25-ч/с, 27-ч/с, 28-ч/с, 54-ч/с

Хлеборобная улица (Вербицкая улица) 5-ч/с, 7-ч/с, 9 ч/с, 27-ч/с, 29-ч/с, 41-ч/с, 39

Солнечная улица 5-ч/с, 23-ч/с, 19-ч/с, 17-ч/с, 6-ч/с

Кулиничевская улица 1а-ч/с, 1в-ч/с, 1г-ч/с, 2-ч/с, 2б-ч/с, 3-ч/с, 5-ч/с, 6-ч/с, 7-ч/с, 8-ч/с, 9 ч/с, 10-ч/с, 11-ч/с, 12-ч/с, 13-ч/с, 14-ч/с, 15- ч/с, 16-ч/с, 17-ч/с, 18-ч/с, 19-ч/с, 20-ч/с, 21-ч/с, 23-ч/с, 24-ч/с 25-ч/с, 26-ч/с, 27-ч/с, 27а-ч/с, 28-ч/с, 29-ч/с, 30-ч/с, 31-ч/с, 32-ч/с, 33-ч/с, 34-ч/с, 35-ч/с, 36-ч/с, 37-ч/с, 38-ч/с, 39-ч/с, 40 ч/с, 41-ч/с, 41а-ч/с, 42/1-ч/с, 42/2-ч/с, 42/3-ч/с, 43-ч/с, 44-ч/с, 44а-ч/с, 45-ч/с, 46-ч/с, 47-ч/с, 48-ч/с, 49-ч/с, 50-ч/с, 51-ч/с, 51а-ч/с, 52-ч/с, 53-ч/с, 54-ч/с, 55-ч/с, 56-ч/с, 57-ч/с, 58-ч/с, 59- ч/с, 61-ч/с, 63-ч/с, 65-ч/с, 67-ч/с, 68-ч/с, 69-ч/с, 70-ч/с, 71-ч/с, 72-ч/с, 73-ч/с, 74-ч/с, 75-ч/с, 76-ч/с, 77-ч/с, 78-ч/с, 80-ч/с, 81-ч/с, 83-ч/с, 85-ч/с, 87-ч/с, 89-ч/с, 91-ч/с, 91а-ч/с, 93-ч/с, 95- ч/с, 96-ч/с, 97-ч/с, 99-ч/с, 101-ч/с, 103-ч/с, 105-ч/с, 107-ч/с, 109-ч/с, 111 ч/с, 113-ч/с, 115-ч/с, 115а-ч/с, 117-ч/с, 121-ч/с, 123-ч/с, 125-ч/с, 119-ч/с, (60)82, (62)84, (64)86, (64а)88.

Потребителей газа, живущих по указанным адресам, просят перекрыть краны перед газовыми приборами.



В Харьковгоргазе уточнили, что подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

Напомним, с 7 июня АО «Харьковгоргаз» проводил регламентные работы на распределительном газопроводе в Новобаварском районе.