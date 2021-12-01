01.12.2021 08:00

1 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря в соответствии с решением ВОЗ и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 году.





Когда впервые диагностировали СПИД, его назвали «чумой ХХ века». Век прошел, а болезнь по-прежнему угрожает существованию человечества.



5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь – СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). Первый же диагноз был поставлен в 1983 году. В течение двух месяцев больной умер. Сегодня за сутки в мире четыреста тысяч человек заражается этой болезнью.



По данным ООН, с начала эпидемии ВИЧ-инфекции в мире инфицировалось вирусом иммунодефицита (ВИЧ) около 78 млн. человек. Умерло от заболеваний, вызванных СПИДом, более 35 млн. человек. Украина остается регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. За период 1987-2019 годов в стране зафиксировано 49 751 случаев смерти от заболеваний, вызванных СПИДом. Харьковская область на сегодняшний день занимает 11-е место среди областей Украины по количеству ВИЧ-положительных лиц.



Так, за период с 1987 по 1.10.2021 года в области зарегистрировано 11713 ВИЧ-инфицированных граждан Украины и 68 иностранцев (всего 11781 человек), в т.ч. среди впервые зарегистрированных инфицированных в текущем году – 60 положительных детей (2020 год – 53 ребенка). Заражение половым путем в отчетном году составляет 44,3%, во время введения наркотических веществ инфицировались также 44,3%.



Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее.



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В Украине 1 декабря отмечается День работников прокуратуры.



Праздник был установлен в 2000 году, учитывая роль органов прокуратуры Украины в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в дело формирования Украины как правового государства.

Приметы дня

В первый день зимы почитается память святых Платона и Романа. В народе этот день называют зимоуказателем, так как погода этого дня предсказывает погоду зимы. Если с утра тепло — значит быть ростепелям в начале зимы, холод да вьюга в полдень — таковой будет и середина зимы, а если под вечер завоет, закрутит метель — то уйдет от нас зима неохотливо, с угрозами.



По древней традиции, к святым мученикам Платону и Роману обращались с просьбами улучшить материальное положение. Для этого нужно было 1 декабря взять монетку самого крупного номинала и, держа её в руках, сказать: «Платон и Роман насыпьте мне денег полный карман». Теперь заговоренную монету нужно на протяжении года носить с собой и не тратить.

Также в этот день...

В 1792 году родился Николай Лобачевский, русский математик, создатель неевклидовой геометрии.



1800 – Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки.



1873 – родился Валерий Брюсов, русский поэт-символист.



1903 – на экраны вышел первый вестерн «Большое ограбление поезда».



1913 – состоялась установка первой линии конвейерной сборки на заводе компании «Форд Мотор Компани».



1935 – родился Вуди Аллен (настоящее имя – Аллен Стюарт Кенегсберг), американский кинорежиссер, писатель, актер, продюсер, создатель легендарных «интеллектуальных комедий». И хотя работы его – это вроде как некоммерческое кино, однако на «Оскары» его номинируют регулярно.



1953 – в Чикаго вышел первый номер журнала «Playboy». Первый номер «Плейбоя» украсил снимок обнаженной Мэрилин Монро из эротического календаря за 1949 год. В разные годы для журнала позировали Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон и другие известные женщины.



1959 – 12 стран (Аргентина, Австралия, Бельгия, Великобритания, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, ЮАР, СССР и США) заключили Договор об Антарктике, согласно которому запрещено использование Антарктиды в каких бы то ни было военных целях.



1959 – родился Гарик Сукачев, российский рок-музыкант, актер («Француз»), режиссер («Дом Солнца»), композитор.



1969 – родился Дмитрий Марьянов, российский актер («Выше радуги», «День радио»).



1989 – Встреча в Ватикане Папы Иоанна Павла II с руководителем СССР Михаилом Горбачевым начала официальную легализацию Украинской Греко-Католической Церкви.



1991 – Более 90 % процентов из 32-х миллионов граждан Украины, которые 1 декабря 1991 года приняли участие во Всеукраинском референдуме, высказались за независимость своей страны.



2009 – в Евросоюзе вступил в силу Лиссабонский договор. Он был призван заменить собой не вступившую в силу Конституцию ЕС и внести изменения в действующие соглашения о Европейском союзе в целях реформирования системы управления ЕС.

Именины отмечают

Николай, Платон, Роман.