Ножи-кредитки и огнестрельное оружие: что несли посетители в суды Харькова

В ноябре сотрудники Службы судебной охраны не допустили 3083 предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.
Среди запрещенных предметов, которые пытались пронести в судебные учреждения Харькова, были ножи-кредитки, огнестрельное оружие и баллончики, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, сообщили РЕДПОСТ в Службе судебной охраны.
Служба судебной охраны просит посетителей судов соблюдать правила посещения судебных учреждений и напоминает, что не стоит приносить с собой предметы, представляющие повышенную опасность.
Напомним, в октябре 2021 года сотрудники Службы судебной охраны обнаружили у посетителей 2370 запрещенных предметов
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