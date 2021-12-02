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02.12.2021  09:08   Рита Парфенова

Ножи-кредитки и огнестрельное оружие: что несли посетители в суды Харькова

В ноябре сотрудники Службы судебной охраны не допустили 3083 предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей.

Криминал Харьков: запрещенные предметы в судах Харькова в ноябре 2021 года

Среди запрещенных предметов, которые пытались пронести в судебные учреждения Харькова, были ножи-кредитки, огнестрельное оружие и баллончики, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, сообщили РЕДПОСТ в Службе судебной охраны.

Во время поверхностной проверки граждан, судебные охранники обнаружили:

  • 8 единиц огнестрельного оружия (75 ед. с начала года),
  • 118 устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями (1060 ед. с начала года),
  • 1148 патронов, в том числе и снаряженных резиновыми шарами (10990 ед. с начала года),
  • 775 ножей (6621 ед. с начала года),
  • 351 единицу ножниц, отверток или аналогичных заостренных предметов (3219 ед. с начала года),
  • 693 баллончика, снаряженного веществами слезоточивого и раздражающего действия (5637 ед. с начала года),
  • 10 электрошоковых устройств (103 ед. с начала года).

Криминал Харьков: запрещенные предметы в судах Харькова в ноябре 2021 года

Служба судебной охраны просит посетителей судов соблюдать правила посещения судебных учреждений и напоминает, что не стоит приносить с собой предметы, представляющие повышенную опасность.

Напомним, в октябре 2021 года сотрудники Службы судебной охраны обнаружили у посетителей 2370 запрещенных предметов

Криминал Харьков: запрещенные предметы в судах Харькова в ноябре 2021 года

Тэги:  ссо
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