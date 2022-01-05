05.01.2022 09:31 Рита Парфенова

В Службе судебной охраны Харьковщины появились государственные служащие

В работе Службы судебной охраны появилась новая страница – введена государственная служба.

Первые победители конкурса на занятие вакантных должностей государственного служащего территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области приняли Присягу, сообщили РЕДПОСТ в ССО.

На новых сотрудников ведомства распространяются функции, указанные в должностных обязанностях, кроме несения службы (форма, погоны, физическая подготовка, стрельбы, круглосуточное дежурство). Госслужащие освобождаются от ношения формы, однако должны придерживаться делового стиля одежды. На государственных служащих Службы судебной охраны распространяется действие закона О государственной службе.

Подписанный текст Присяги будет храниться по месту работы. Кроме того, в трудовой книжке каждого из них появится соответствующая запись.

Начальник территориального управления Службы судебной охраны в Харьковской области Андрей Марущенко отметил, что это новая страница в жизни Службы, ведь раньше должностей госслужащих не было,

Соответствующий проект Закона Украины №3935 был принят парламентом в апреле 2020 года. Таким образом в Службе судебной охраны была создана государственная служба.

Напомним, основной функцией Службы судебной охраны является обеспечение охраны и поддержание общественного порядка и безопасности всех участников судебного процесса, а также государственное обеспечение личной безопасности судей и членов их семей, работников суда.