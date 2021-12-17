17.12.2021 09:30 Валерия Кононова

Квартиры посуточно в Харькове 31 декабря: сколько будет стоить ночь и какие условия аренды

Стоимость аренды жилья посуточно всегда поднимается в период новогодних праздников. Сколько в ночь на 2022 год придётся отдать за аренду квартиры – разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

До Нового года осталось меньше двух недель, а вопрос аренды жилья в праздники всегда стоит решать заранее. К сожалению, с новогодней ночью раннее бронирование мало поможет, ведь в это время арендодатели всегда заранее поднимают цену.

Снимая квартиру, также стоит помнить, что не все хозяева готовы впустить к себе большую компанию. Зачастую понятие "большую" зависит от размера квартиры и может быть ограничением не более 5 или 10 человек.

Есть и арендодатели, которые отказываются сдать квартиру на одну ночь, их минимальная бронь – двое или трое суток. В этом году это также связано с тем, что праздники выпадают на выходные. Да и в целом каждый год хозяевам не очень хочется бежать выселять жильцов 1 января.

Перейдем к ценам.

Однокомнатные квартиры не в центре города обойдутся от 550-600 грн. Это маленькие квартиры без супер ремонта, в которые очень вряд ли пустят большую компанию.

Двухкомнатные квартиры поближе к центру будут в среднем обходиться в 1300-1500 гривен, но могут стоить и 3000, если вы хотите шикарное помещение.

Аренда помещения в центре может обойтись вообще до 7000 грн. Кстати, цена все ещё указывается за сутки.

В целом, стоимость квартиры будет зависеть от расположения и ремонта. Но самым важным является необходимость уточнить у арендодателя минимальный срок заселения и количество людей, которых он готов впустить в свою квартиру.

Кстати, ещё одним популярным вариантом для компаний всегда была аренда дома. Из плюсов: больше места, возможность выйти во двор, часто наличие бани и мангала и пр. Из минусов: дома чаще всего располагаются достаточно неудобно. Ценовая политика: от 3000 грн.