В Харькове зафиксировали новые случаи Covid-19: подробности

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 987 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего по состояниюю на утро 28 октября за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1517 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 201 529 человек. Выздоровело 166 090 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 30 803 человека.
Читате также: Коронавирус в Харькове: вакцинация на рынках и новые кислородные точки
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1054 человек (в том числе 987 жителей города Харькова). 136 человек заболели в Купянском районе, 107 – в Чугуевском, 78 – в Лозовском, 74 – в Изюмском, 58 – в Красноградском, 10 – в Богодуховском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 октября.
Комментариев: 0
Идеальное время для общения, встреч с друзьями и визитов к родственникам.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром туман, видимость 200-500 метров. Днем местами небольшой дождь.
28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
влажность:
давление:
ветер: