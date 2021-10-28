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28.10.2021  10:01   Рита Парфенова

В Харькове зафиксировали новые случаи Covid-19: подробности

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 987 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Коронавирус в Харькове: статистика на 28 октября 2021 года

Всего по состояниюю на утро 28 октября за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1517 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 201 529 человек. Выздоровело 166 090 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 30 803 человека.

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За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1054 человек (в том числе 987 жителей города Харькова). 136 человек заболели в Купянском районе, 107 – в Чугуевском, 78 – в Лозовском, 74 – в Изюмском, 58 – в Красноградском, 10 – в Богодуховском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 28 октября 2021 года.


Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 октября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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