Сколько новых случаев коронавируса зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 27 октября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1347 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за сутки в Харькове и области диагностировали 1641 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 200 012 человек. Выздоровело 164 788 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 30 623 человека.
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За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1445 человек (в том числе 1347 жителей города Харькова). 108 человек заболели в Чугуевском районе, 41 – в Изюмском, 19 – в Лозовском, 15 – в Богодуховском, 8 – в Купянском, 5 – в Красноградском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 26 октября.
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Если с добрыми намерениями влезете в дела окружающих, в ответ ждите подобную интервенцию. Уж такой сегодня день – никто не пройдет мимо чужих проблем.
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