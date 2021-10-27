Пожар в пойме реки под Харьковом тушили несколько дней

Пожар в сложных условиях ликвидировали сотрудник ГСЧС в Изюмском районе Харьковской области.
Как пишет РЕДПОСТ, на берегу реки Северский Донец возле поселка Андреевка в выходные загорелся сухостой. Пожар произошел на заболоченном участке реки Северский Донец – горел камыш, кустарники, сухие стебли. Площадь пожара составила почти 15 гектаров.
Пожарной технике было практически невозможно добраться до очагов возгорания, что осложняло работу спасателей. С огнем боролись пять подразделений ГСЧС, подразделение местной пожарной охраны из поселка Андреевка, им на помощь пришла техника лесхоза – три автоцистерны и два трактора. И только к вечеру вторника, 26 октября, пожар был полностью ликвидирован.
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Если с добрыми намерениями влезете в дела окружающих, в ответ ждите подобную интервенцию. Уж такой сегодня день – никто не пройдет мимо чужих проблем.
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