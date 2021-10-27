27.10.2021 09:39 Рита Парфенова

Пожар в пойме реки под Харьковом тушили несколько дней

Пожар в сложных условиях ликвидировали сотрудник ГСЧС в Изюмском районе Харьковской области.

Как пишет РЕДПОСТ, на берегу реки Северский Донец возле поселка Андреевка в выходные загорелся сухостой. Пожар произошел на заболоченном участке реки Северский Донец – горел камыш, кустарники, сухие стебли. Площадь пожара составила почти 15 гектаров.



Пожарной технике было практически невозможно добраться до очагов возгорания, что осложняло работу спасателей. С огнем боролись пять подразделений ГСЧС, подразделение местной пожарной охраны из поселка Андреевка, им на помощь пришла техника лесхоза – три автоцистерны и два трактора. И только к вечеру вторника, 26 октября, пожар был полностью ликвидирован.

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Спасатели ГСЧС в очередной раз напоминают, что частой причиной пожаров на прирроде является человеческая халатность и призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на открытых территориях. А при выявлении возгорания немедленно звонить в Службу спасения 101.

Ранее мы писали, что в Харьковской области участились случаи возгорания сухой травы, кустарников и подлеска.