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27.10.2021  09:39   Рита Парфенова

Пожар в пойме реки под Харьковом тушили несколько дней

Пожар в сложных условиях ликвидировали сотрудник ГСЧС в Изюмском районе Харьковской области.

Пожар Харьков: горела пойма реки Северский Донец

Как пишет РЕДПОСТ, на берегу реки Северский Донец возле поселка Андреевка в выходные загорелся сухостой. Пожар произошел на заболоченном участке реки Северский Донец – горел камыш, кустарники, сухие стебли. Площадь пожара составила почти 15 гектаров.

Пожарной технике было практически невозможно добраться до очагов возгорания, что осложняло работу спасателей. С огнем боролись пять подразделений ГСЧС, подразделение местной пожарной охраны из поселка Андреевка, им на помощь пришла техника лесхоза – три автоцистерны и два трактора. И только к вечеру вторника, 26 октября, пожар был полностью ликвидирован.

 
Спасатели ГСЧС в очередной раз напоминают, что частой причиной пожаров на прирроде является человеческая халатность и призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на открытых территориях. А при выявлении возгорания немедленно звонить в Службу спасения 101.
 
Ранее мы писали, что в Харьковской области участились случаи возгорания сухой травы, кустарников и подлеска.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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