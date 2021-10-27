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27.10.2021  11:00   Лера Кононова

Украинских родителей призывают вакцинировать детей от полиомиелита

Призыв касается родителей, чьи дети пропустили вакцинацию от полиомиелита. Это было озвучено на брифинге в честь Всемирного дня борьбы с полиомиелитом.

Вакцинировать детей от полиомиелита призывают украинских родителей

Как пишет РЕДПОСТ, чтобы преодолеть вирус, свои усилия объединили МОЗ, ЦОЗ, Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, ВООЗ, Центр контроля и профилактики заболеваний США.

Для поддержки борьбы с полиомиелитом была создана Глобальная инициатива по ликвидации полио. Благодаря мероприятиями, проводимым в рамках инициативы, количество инфицирований стало на 99% меньше. И ранее лишь несколько стран сообщали о том 1% заболеваний на их территориях.

Однако полиомиелит проявил себя впервые за много лет и в Украине, а именно в Ровенской области, где ребёнок оказался парализовал из-за болезни в свои полтора года. Случай зафиксирован в октябре 2021.

Это и стало толчком к разговору, к призыву вакцинации детей, ведь, по словам заместителя министра охраны здоровья и главного гос. санитарного врача, Игоря Кузина, пока идёт эпид. расследование случая в Ровенской области, в опасности находятся все дети до 5 лет, которые не были вакцинированы.

Чтобы вакцинироваться сейчас, нужно просто обратиться к семейному врачу, это бесплатная процедура.

Напомним, что согласно нац. календарю профилактических прививок вакцинация проходит в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет.

Также важно запомнить симптомы полиомиелита, чтобы срочно обратиться к врачу. Ими являются: диарея, тошнота, головная боль, боль в животе и горле, лихорадка, слабость в руках или ногах.

Эта болезнь может привести к необратимым последствиям – параличу и даже смерти. А наличие полиомиелита в одной стране – угроза для всех.

Глава офиса ЮНИСЕФ в Украине, Мурат Шахин, акцентирует внимание граждан, что лекарства от полио не существует, а в этом году в Украине только 53% детей возрастом до 1 года получили необходимую им вакцинацию.  Шахин призывает родителей Украины наверстать вакцинацию своих детей.

Многие страны также сообщают о пробелах в вакцинации от полио из-за COVID-19, что будет создавать возможность расширения заболевания и чему нужно препятствовать, говорит руководитель программы ВООЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в сфере охраны здоровья, Гийом Симонян.

В зависимости от результатов проводимого расследования будет разработан план действий, чтобы избежать распространения вируса.

Тэги:  полиомиелит, привика, харьков
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