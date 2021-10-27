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27.10.2021  11:15   Виталий Хиневич

В Харькове пожар уничтожил автомобиль

Спасатели ликвидировали последствия возгорания автомобиля в Слободском районе.

Пожар в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 27 октября около 1:51 пожарным поступило сообщение о пожаре по улице Полевая, 8. 
 
К моменту прибытия спасателей огнем был охвачен салон автомобиля марки «Nissan Juke». В результате действия открытого источника огня, пострадал рядом припаркованный автомобиль “Hyndai Tucson”. 
 
Общая площадь возгорания составила около 4 квадратных метров. 
 
 
На ликвидацию пожара понадобилось примерно 30 минут. 
 
Причину возникновения происшествия устанавливают.
 
Напомним, ранее по проспекту Гагарина произошло возгорание автомобилей на территории автостоянки.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, пожар
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