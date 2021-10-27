27.10.2021 11:15 Виталий Хиневич
В Харькове пожар уничтожил автомобиль
Спасатели ликвидировали последствия возгорания автомобиля в Слободском районе.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что 27 октября около 1:51 пожарным поступило сообщение о пожаре по улице Полевая, 8.
К моменту прибытия спасателей огнем был охвачен салон автомобиля марки «Nissan Juke». В результате действия открытого источника огня, пострадал рядом припаркованный автомобиль “Hyndai Tucson”.
Общая площадь возгорания составила около 4 квадратных метров.
На ликвидацию пожара понадобилось примерно 30 минут.
Причину возникновения происшествия устанавливают.
Напомним, ранее по проспекту Гагарина произошло возгорание
автомобилей на территории автостоянки.
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