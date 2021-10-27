27.10.2021 11:30 Евгений Клочко

Ветеран ООС в Харькове хотел подорвать себя и свою возлюбленную

Инцидент произошел 26 октября в Индустриальном районе Харькова.

Об этом РЕДПОСТ стало известно из ежедневной оперативной сводки Харьковской области. Почти в полночь правоохранители получили сообщение от жильцов дома по улице Электровозная, 4. Сообщалось, что мужчина, имея при себе боевую гранату, угрожает подорвать себя и девушку.

Для проверки информации по указанному адресу прибыл наряд полиции. На месте было установлено, что к девушке пришел 24-летний молодой человек (бывший участник ООС) с целью наладить отношения с ней. Сообщалось, что мужчина был в нетрезвом состоянии и имел при себе боевую гранату. Когда примирение так и не произошло, молодой человек достал гранату стал угрожать, что подорвет себя и девушку.

Правоохранителями немедленно был объявлен план "Гром". На место происшествия прибыли спецназовцы. В результате трех часов переговоров злоумышленник сдался и был задержан.

Во время происшествия пострадавших не было, эвакуация жильцов не проводилась.

Напомним, 9 июня в подъезде одного из домов Харькова правоохранители задержали мужчину, который грозился подорвать боевую гранату.