    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ветеран ООС в Харькове хотел подорвать себя и свою возлюбленную
27.10.2021  11:30   Евгений Клочко

Ветеран ООС в Харькове хотел подорвать себя и свою возлюбленную

Инцидент произошел 26 октября в Индустриальном районе Харькова.

Ветеран АТО в Харькове угрожал подорвать гранатой себя и бывшую девушку
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно из ежедневной оперативной сводки Харьковской области. Почти в полночь правоохранители получили сообщение от жильцов дома по улице Электровозная, 4. Сообщалось, что мужчина, имея при себе боевую гранату, угрожает подорвать себя и девушку.
 
Для проверки информации по указанному адресу прибыл наряд полиции. На месте было установлено, что к девушке пришел 24-летний молодой человек (бывший участник ООС) с целью наладить отношения с ней. Сообщалось, что мужчина был в нетрезвом состоянии и имел при себе боевую гранату. Когда примирение так и не произошло, молодой человек достал гранату стал угрожать, что подорвет себя и девушку. 
 
 
Правоохранителями немедленно был объявлен план "Гром". На место происшествия прибыли спецназовцы. В результате трех часов переговоров злоумышленник сдался и был задержан. 
 
Во время происшествия пострадавших не было, эвакуация жильцов не проводилась.
 
Напомним, 9 июня в подъезде одного из домов Харькова правоохранители задержали мужчину, который грозился подорвать боевую гранату.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  оос, граната, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.04 Армия Мечтал о военной службе. На фронте погиб 24-летний боец из Харьковской области 03.02 Общество Медик с Харьковщины погибла на фронте 09.01 Армия Особенности контракта 2019 – комментарии Харьковского военного комиссара
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 