27.10.2021 11:30 Евгений Клочко
Ветеран ООС в Харькове хотел подорвать себя и свою возлюбленную
Инцидент произошел 26 октября в Индустриальном районе Харькова.
Об этом РЕДПОСТ
стало известно из ежедневной оперативной сводки Харьковской области. Почти в полночь правоохранители получили сообщение от жильцов дома по улице Электровозная, 4. Сообщалось, что мужчина, имея при себе боевую гранату, угрожает подорвать себя и девушку.
Для проверки информации по указанному адресу прибыл наряд полиции. На месте было установлено, что к девушке пришел 24-летний молодой человек (бывший участник ООС) с целью наладить отношения с ней. Сообщалось, что мужчина был в нетрезвом состоянии и имел при себе боевую гранату. Когда примирение так и не произошло, молодой человек достал гранату стал угрожать, что подорвет себя и девушку.
Правоохранителями немедленно был объявлен план "Гром". На место происшествия прибыли спецназовцы. В результате трех часов переговоров злоумышленник сдался и был задержан.
Во время происшествия пострадавших не было, эвакуация жильцов не проводилась.
Напомним, 9 июня в подъезде одного из домов Харькова правоохранители задержали мужчину, который грозился подорвать
боевую гранату.
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