31.10.2021 11:51 Александра Жук

Игорь Терехов проголосовал на выборах мэра Харькова (фото)

Секретарь городского совета Игорь Терехов принял участие на внеочередных выборах Харьковского городского головы.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , Игорь Терехов прибыл на избирательный участок в хорошем настроении. Отмечается, что секретарь городского совета голосовал в кабинке под номером 1.

После того, как Игорь Терехов опустил свой бюллелтень в урну, он рассказал за что отдал свой голос.

"Я, прежде всего, голосовал за инновацию, за сохранение традиций Харькова, которые были заложены Геннадием Адольфовичем, за будущее нашего города. Хочу видеть Харьков успешным, динамично развивающимся, городом, которым бы гордились харьковчане", - сказал Игорь Терехов.

Также, пользуясь случаем, он попросил всех харьковчан прийти и проголосовать за развитие города Харькова.

По состоянию на 10.00 на данном избирательном участке проголосовали 74 из 1564 избирателей, что составляет почти 5% от всех избирателей.

Напомним, в день выборов организована онлайн-трансляция брифингов кандидатов в мэры, их доверенных лиц, представителей территориального избиркома, социологов, политологов другие приглашенные. Находясь в любой точке Харькова, вы оперативно сможете узнать о ходе голосования и полезную информацию от экспертов.

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