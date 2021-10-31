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31.10.2021  08:16   Наталья Иванова

Выборы мэра Харькова 2021: как следить онлайн

Сегодня, 31 октября 2021 года, в Харькове проходят выборы городского головы Харькова.


Фото из открытых источников

Для того, чтобы горожане смогли быть в курсе всех событий, организована онлайн трансляция брифингов, сообщает РЕДПОСТ.

В ходе дня выборов в пресс-центре выступят кандидаты в мэры, их доверенные лица, представители территориального избиркома, социологи, политологи и другие приглашенные. Находясь в любой точке Харькова вы оперативно сможете узнать о ходе голосования и полезную информацию от экспертов.

Трансляция начнется в 10:00 и закончится в 22:00: Смотреть трансляции можно здесь.

Напоминаем, что для участия в выборах мэра нужно иметь только паспорт – бумажный или ID-карту. Как официально разъяснил ЦИК, дополнительные документы (в том числе, о вакцинации или ПЦР-тесты) на избирательных участках не нужны.

Тэги:  выборы, харьков
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