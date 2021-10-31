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31.10.2021  13:40   Рита Парфенова

Проголосуй – и получи приз: в Харькове запустили челендж #харківголосує

Получить гарантированный приз лотереи можно, сделав селфи на фоне избирательного участка после голосования.


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В живописных локациях Харькова сегодня установлены палатки для беспроигрышной лотереи в рамках челенджа #харківголосує, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Условия его просты: после голосования нужно сделать селфи на фоне избирательного участка (фотографироваться в кабинках для голосования и с бюлетенями не надо – этим вы нарушите закон), прийти в одну из палаток конкурса, показать фото и вытянуть номерок с призом. В акции разыгрываются  15 тысяч призов: сертификаты на горячую пиццу, скидки на катание на коньках, билеты в Зоопарк, кино или дельфинарий и другие.

Адреса локаций:

  1. сквер Холодногорский, ул. Волонтерская, 50
  2. памятник Воину-освободителю, ул. 23 августа, 39
  3. поликлиника №10, ул. Гв. Широнинцев, 121
  4. площадка возле маркета «Чудо», ул. Героев Труда, 66
  5. парк Зеленый гай, ул. Библика, 48
  6. площадка возле Дворца Спорта, пр. Маршала Жукова, 2
  7. Fantasy Park, ул. Плехановская, 77
  8. сквер Стрелка, пер. Банный, 2, и ул. Грозненская, 48
  9. парк возле ДК Ильича, пр. Новобаварский, 77.

А вечером в рамках конкурса пройдет мегарозыгрыш новенького iPhone 13.

Условия участия в розыгрыше:

  • Заполните анкету на сайте http://vubor.kh.ua
  • Прикрепите к ней то же фото с номером участка
  • Прийдите в парк Горького – розыгрыш состоится в 20:10 на главной сцене.


Также напомним, что на 38-ми избирательных участках, расположенных в учебных заведениях Харькова, 31 октября с 8.00 до 18.00 все желающие смогут вакцинироваться против коронавируса. Будут предложены вакцины Coronavac, Pfizer или AstraZeneca.

Фотогалерея

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Тэги:  выборы, харьков, конкурс, #харківголосує
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