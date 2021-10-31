Проголосуй – и получи приз: в Харькове запустили челендж #харківголосує

Получить гарантированный приз лотереи можно, сделав селфи на фоне избирательного участка после голосования.
В живописных локациях Харькова сегодня установлены палатки для беспроигрышной лотереи в рамках челенджа #харківголосує, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Условия его просты: после голосования нужно сделать селфи на фоне избирательного участка (фотографироваться в кабинках для голосования и с бюлетенями не надо – этим вы нарушите закон), прийти в одну из палаток конкурса, показать фото и вытянуть номерок с призом. В акции разыгрываются 15 тысяч призов: сертификаты на горячую пиццу, скидки на катание на коньках, билеты в Зоопарк, кино или дельфинарий и другие.
А вечером в рамках конкурса пройдет мегарозыгрыш новенького iPhone 13.
Также напомним, что на 38-ми избирательных участках, расположенных в учебных заведениях Харькова, 31 октября с 8.00 до 18.00 все желающие смогут вакцинироваться против коронавируса. Будут предложены вакцины Coronavac, Pfizer или AstraZeneca.
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