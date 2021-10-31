31.10.2021 13:40 Рита Парфенова

Проголосуй – и получи приз: в Харькове запустили челендж #харківголосує

Получить гарантированный приз лотереи можно, сделав селфи на фоне избирательного участка после голосования.



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В живописных локациях Харькова сегодня установлены палатки для беспроигрышной лотереи в рамках челенджа #харківголосує, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Условия его просты: после голосования нужно сделать селфи на фоне избирательного участка (фотографироваться в кабинках для голосования и с бюлетенями не надо – этим вы нарушите закон), прийти в одну из палаток конкурса, показать фото и вытянуть номерок с призом. В акции разыгрываются 15 тысяч призов: сертификаты на горячую пиццу, скидки на катание на коньках, билеты в Зоопарк, кино или дельфинарий и другие.

Адреса локаций:

сквер Холодногорский, ул. Волонтерская, 50 памятник Воину-освободителю, ул. 23 августа, 39 поликлиника №10, ул. Гв. Широнинцев, 121 площадка возле маркета «Чудо», ул. Героев Труда, 66 парк Зеленый гай, ул. Библика, 48 площадка возле Дворца Спорта, пр. Маршала Жукова, 2 Fantasy Park, ул. Плехановская, 77 сквер Стрелка, пер. Банный, 2, и ул. Грозненская, 48 парк возле ДК Ильича, пр. Новобаварский, 77.

А вечером в рамках конкурса пройдет мегарозыгрыш новенького iPhone 13.

Условия участия в розыгрыше:

Заполните анкету на сайте http://vubor.kh.ua

Прикрепите к ней то же фото с номером участка

Прийдите в парк Горького – розыгрыш состоится в 20:10 на главной сцене.



Также напомним, что на 38-ми избирательных участках, расположенных в учебных заведениях Харькова, 31 октября с 8.00 до 18.00 все желающие смогут вакцинироваться против коронавируса. Будут предложены вакцины Coronavac, Pfizer или AstraZeneca.

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