Стало известно, сколько харьковчан уже проголосовали

Горизбирком озвучил цифры, как идет избирательный процесс Харьковского городского головы.
По состоянию на 13:00 получили избирательный бюллетень 130 416 харьковчан. Об этом сообщила секретарь Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Кристина Мишустина, пишет РЕДПОСТ.
Всего в Харькове в списки на избирательных участках включены 1 017 584 человек. Соответственно, явка на выборы мэра Харькова по состоянию на час дня составила около 13%.
Напомним, в Харькове открылись и работают все избирательные участки для голосования за кандидата на пост Харьковского городского головы. Каких-либо серьезных нарушений наблюдатели не зафиксировали.
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