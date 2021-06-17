17.06.2021 14:15

На Харьковщине правоохранители обнаружили плантации конопли и мака

В рамках оперативно-профилактических мероприятий «МАК» сотрудники полиции вышли на борьбу с нелегальными посевами наркосодержащих растений.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областного Главка.

По словам правоохранителей, за неделю проведения операции они изъяли около 1000 кустов наркосодержащих растений.

Так, 15 июня у 41-летнего жителя села Кочетовка Красноградского района во время обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 560 растений, внешне похожих на коноплю. Кроме того было установлено, что в прошлом мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.

В другом случае полицейские обнаружили и изъяли 28 кустов конопли у 48-летнего жителя города Краснограда. По его словам, дурман он выращивал для собственного употребления.

По этим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Кроме того 10 июня приусадебном участке 44-летнего жителя города Изюма в ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли 330 единиц снотворного мака, а в самом домовладении 1 литр жидкости коричневого цвета, внешне похожей на экстракт опия.

Все вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертное исследование. Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что 34-летний мужчина на балконе квартиры устроил плантацию по выращиванию элитных сортов конопли в горшках для цветов