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17.06.2021  14:15   

На Харьковщине правоохранители обнаружили плантации конопли и мака

В рамках оперативно-профилактических мероприятий «МАК» сотрудники полиции вышли на борьбу с нелегальными посевами наркосодержащих растений.

На Харьковщине правоохранители обнаружили плантации конопли и мака

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областного Главка.

По словам правоохранителей, за неделю проведения операции они изъяли около 1000 кустов наркосодержащих растений.

Так, 15 июня у 41-летнего жителя села Кочетовка Красноградского района во время обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 560 растений, внешне похожих на коноплю. Кроме того было установлено, что в прошлом мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.

На Харьковщине правоохранители обнаружили плантации конопли и мака

В другом случае полицейские обнаружили и изъяли 28 кустов конопли у 48-летнего жителя города Краснограда. По его словам, дурман он выращивал для собственного употребления.

По этим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

На Харьковщине правоохранители обнаружили плантации конопли и мака

Кроме того 10 июня приусадебном участке 44-летнего жителя города Изюма в ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли 330 единиц снотворного мака, а в самом домовладении 1 литр жидкости коричневого цвета, внешне похожей на экстракт опия.

На Харьковщине правоохранители обнаружили плантации конопли и мака

Все вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертное исследование. Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что 34-летний мужчина на балконе квартиры устроил плантацию по выращиванию элитных сортов конопли в горшках для цветов

Тэги:  харьков, конопля
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