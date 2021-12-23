Прикрыли семейную нарколабораторию: в Харькове задержана супружеская пара с ребенком (фото)

23.12.2021 17:49

В Харькове сообщили о подозрении родителям малыша.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайты Прокуратуры Нацполиции установлено, что 35-летний мужчина и его 36-летняя жена в квартире по улице Кричевского, в которой они проживали вместе с ребенком, устроили нарколабораторию. Супруги выращивали в квартире коноплю, изготовляли наркотик, приготовленное зелье хранили в квартире, сбывая во время личных встреч с покупателями.

В результате обыска 22 декабря 2021 года в квартире нашли стеклянные емкости, полимерные контейнеры и четыре килограмма каннабиса. Изъятые вещественные подтверждения направлены на экспертное исследование. Устанавливаются преступные связки фигурантов и другие эпизоды их преступной деятельности.

В тот же день они были задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. На следующий день им сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Если будет доказана вина семейной пары, харьковчанам светит тюремный срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.