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23.12.2021  17:49   

Прикрыли семейную нарколабораторию: в Харькове задержана супружеская пара с ребенком (фото)

В Харькове сообщили о подозрении родителям малыша.

Криминал Харьков: Прикрыли нарколабораторию, устроенную семейной парой с ребенком на улице Кричевского
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайты Прокуратуры и Нацполиции установлено, что 35-летний мужчина и его 36-летняя жена в квартире по улице Кричевского, в которой они проживали вместе с ребенком, устроили нарколабораторию. Супруги выращивали в квартире коноплю, изготовляли наркотик, приготовленное зелье хранили в квартире, сбывая во время личных встреч с покупателями.
 
Криминал Харьков: Прикрыли нарколабораторию, устроенную семейной парой с ребенком на улице Кричевского
 
Криминал Харьков: Прикрыли нарколабораторию, устроенную семейной парой с ребенком на улице Кричевского
 
Криминал Харьков: Прикрыли нарколабораторию, устроенную семейной парой с ребенком на улице Кричевского
 
Криминал Харьков: Прикрыли нарколабораторию, устроенную семейной парой с ребенком на улице Кричевского
 
В результате обыска 22 декабря 2021 года в квартире нашли стеклянные емкости, полимерные контейнеры и четыре килограмма каннабиса. Изъятые вещественные подтверждения направлены на экспертное исследование. Устанавливаются преступные связки фигурантов и другие эпизоды их преступной деятельности.
 
В тот же день они были задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. На следующий день им сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Если будет доказана вина семейной пары, харьковчанам светит тюремный срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

 

Источник:   Прокуратура, ГУ Нацполиции
 Тэги:  нарколаборатория, наркотики, харьков, семья с ребенком, супруги, конопля, салтовка
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