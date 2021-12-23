Стоимость фейерверков в Харькове и где их можно будет запускать (фото)

Новогодняя ночь у многих ассоциируется со взглядами, устремленными в небо на невероятную красоту праздничных фейерверков. Сколько стоят в этом году фейерверки и где в городе можно их запускать – разбирался корреспондент РЕДПОСТ.
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Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! А вот африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь спокойное и семейное.
Облака в Харькове к утру рассеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Всемирный день сноуборда проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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