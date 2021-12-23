23.12.2021 18:19 Валерия Кононова

Стоимость фейерверков в Харькове и где их можно будет запускать (фото)

Новогодняя ночь у многих ассоциируется со взглядами, устремленными в небо на невероятную красоту праздничных фейерверков. Сколько стоят в этом году фейерверки и где в городе можно их запускать – разбирался корреспондент РЕДПОСТ.



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Салютная установка на 16 выстрелов обойдется в этом году харьковчанам в сумму от 300 грн.

35 выстрелов от 1000 и выше, вплоть до 1700 в зависимости от фирмы.

49 выстрелов стоят дороже полуторы тысячь гривен, от 1600 и до 2000 грн.

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О том, где в городе можно запускать салют – формально нигде. Салюты в черте города запрещены. Однако мало кто соблюдает этот запрет. Более важным является необходимость придерживаться инструкции на пиротехнике, которую покупаете. Иначе вы можете травмировать себя и окружающих.

Также помните, что пиротехника совершенно не любит сырость. А потому лучше покупайте её в магазинах, где она правильно хранится и сами не принебрегайте всеми правилами безопасности.

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