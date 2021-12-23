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23.12.2021  18:19   Валерия Кононова

Стоимость фейерверков в Харькове и где их можно будет запускать (фото)

Новогодняя ночь у многих ассоциируется со взглядами, устремленными в небо на невероятную красоту праздничных фейерверков. Сколько стоят в этом году фейерверки и где в городе можно их запускать – разбирался корреспондент РЕДПОСТ.


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Салютная установка на 16 выстрелов обойдется в этом году харьковчанам в сумму от 300 грн. 
35 выстрелов от 1000 и выше, вплоть до 1700 в зависимости от фирмы. 
49 выстрелов стоят дороже полуторы тысячь гривен, от 1600 и до 2000 грн. 
 
 
О том, где в городе можно запускать салют – формально нигде. Салюты в черте города запрещены. Однако мало кто соблюдает этот запрет. Более важным является необходимость придерживаться инструкции на пиротехнике, которую покупаете. Иначе вы можете травмировать себя и окружающих. 
 
Также помните, что пиротехника совершенно не любит сырость. А потому лучше покупайте её в магазинах, где она правильно хранится и сами не принебрегайте всеми правилами безопасности.
 
Напомним, ранее мы писали о ценах на новогодние сладости детям под ёлку.
 

Фотогалерея

Новый год: Стоимость фейерверков в Харькове и где их можно будет запускать (фото) Новый год: Стоимость фейерверков в Харькове и где их можно будет запускать (фото) Новый год: Стоимость фейерверков в Харькове и где их можно будет запускать (фото) Новый год: Стоимость фейерверков в Харькове и где их можно будет запускать (фото) Новый год: Стоимость фейерверков в Харькове и где их можно будет запускать (фото) Новый год: Стоимость фейерверков в Харькове и где их можно будет запускать (фото)
Тэги:  новый год, фейерверки, харьков, праздник
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