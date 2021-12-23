23.12.2021 17:17 Евгений Клочко

Что такое VPN и для чего он нужен

В эпоху тотальной слежки, интернет-шпионажа и всевозможных ограничений со стороны властей VPN-сервисы популярны, как никогда. Однако, прежде чем устанавливать приложение или расширение на свое устройство, не помешало бы разобраться, что же представляют собой эти сервисы, как они работают и какие риски, связанные с их использованием, существуют.

Что представляют собой VPN-сервисы?

Сама аббревиатура VPNрасшифровывается как VirtualPrivateNetwork- виртуальная частная сеть. Однако, эта расшифровка не дает полного понимания, что такое VPN. По информации ExpressVPN , это - технология подключения устройства (компьютера или смартфона) к удаленному серверу, через который пользователь выходит в интернет. Сам сервер может располагаться в любой точки мира, поэтому активируя VPN, вы становитесь фактически иностранцем для властей и администраторов сайтов, которые посещаете.

Для чего используются VPN-сервисы?

При выходе в интернет вашему устройству (компьютеру или смартфону) присваивается IP-адрес. Он позволяет сторонним лицам идентифицировать вас и отслеживать любые ваши действия в сети. Однако, при активации VPN-сервиса ваш IP становится недоступен - вместо него отображается только адрес виртуальной сети. Это дает вам возможность:

Обходить локальные ограничения. Если в какой-либо стране запрещен веб-сайт или приложение, к нему можно легко получить доступ, активировав VPN. Так, например, в Украине запрещено использование социальной сети Vkontakte, однако ее поклонники по-прежнему имеют неограниченный доступ к возможностям сети благодаря удаленным серверам.

Обходить ценовую дискриминацию. Не секрет, что за один и тот же смартфон в интернет-магазине пользователи из Москвы и, к примеру, из Владивостока платят разные средства. Опытные маркетологи, знающие уровень доходов населения в разных регионах, настраивают сайты своих интернет-магазинов таким образом, чтобы люди из этих регионов видели разные цены. Использование VPN-сервисов позволит проверить честность продавца и сэкономить деньги.

Сохранять свою приватность. При использовании VPN ваши данные - информация о том, что вы ищете в сети, что покупаете, какие сайты посещаете, - не окажутся в руках сторонних лиц. VPN-сервисы обеспечивают практически полную анонимность, ведь даже интернет-провайдеры, обладающие информацией о том, что вы используете VPN, не могут знать, для чего именно он вам нужен.

Недостатки использование VPN-сервисов

Несмотря на то, что VPN-сервисы в наше время практически незаменимы, у них есть ряд недостатков. Так, при подключении к удаленному серверу может снизиться скорость работы вашего устройства или скорость подключения к сети. Также стоит обратить внимание на то, что бесплатные VPN-сервисы печально известны тем, что нередко допускают утечки персональных данных своих пользователей, а за использование действительно безопасных сервисов обычно приходится платить.

Как выбрать VPN?

Как и в случае с любым другим техническим продуктом, подбирая VPN, нужно обратить внимание на несколько критериев.

Во-первых, качественный сервис VPNне ведет регистрацию вашей истории просмотров, не собирает досье на вас. Во-вторых, существует несколько стандартов шифрования трафика. Цель этой функции –обеспечить такую конфиденциальность пользователя в сети, чтобы ни Интернет-провайдеры, ни трекинговые устройства, ни маркетологи, ни третьи лица не прочитали трафик юзера. На сегодняшний день во всем мире одобрена такая технология шифрования трафика, как AdvancedEncryptionStandard (AES).

Кстати, если, приобретая VPN-приложение, вы обнаружите заветные три буквы – AES–убедитесь, что этот алгоритм сопровождается 256-битным ключом. Это увеличивает ваши шансы остаться анонимным в сети. Что обозначает число 256? Речь идет о присутствии 2^256 комбинаций. А значит, даже самые искусные хакеры, знающие метод брутфорс, как свои пять пальцев, не смогут пробить вашу защиту!