Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Бригада медиков приняла роды по пути в роддом
14.06.2021  09:50   

Бригада медиков приняла роды по пути в роддом

Бригада экстренной медицинской помощи приняла роды по пути в медучреждение.


Бригада медиков приняла роды по пути в роддом
 Родилась в карете: харьковские медики приняли роды по пути в больницу. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
11 июня 23-летняя беременная жительница Нововодолажского района почувствовала схватки и вызвала карету скорой. Прибывшая на место вызова бригада, после осмотра, забрала молодую женщину на госпитализацию. Однако, по пути в медицинское учреждение у пациентки начался второй этап родов. Бригада медиков приняла решение остановить карету скорой помощи и приступили к акушерской помощи роженице. Благодаря их профессионализму на свет появилась малышка весом 2800 грамм, ростом 50 сантиметров, 8/9 баллов по шкале Апгар.
 
Роженицу вместе с новорожденным ребенком госпитализировали в медицинское учреждение.
 
Напомним, 9 марта 2021 года бригада медиков за одну ночь дважды принимала роды в карете скорой помощи.
 
Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  харьков, скорая, роды
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.06 Криминал и происшествия Собаки стали чаще нападать на людей в Харькове 14.06 Криминал и происшествия Полиция ищет подозреваемого в убийстве жительницы Лозовой 14.06 Криминал и происшествия Напротив сервисного центра МВД в Харькове сбили пешехода (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 