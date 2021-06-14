Бригада медиков приняла роды по пути в роддом

Бригада экстренной медицинской помощи приняла роды по пути в медучреждение.
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День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь, ночью и утром туман. Днем кратковременный дождь, гроза.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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