14.06.2021 09:50

Бригада медиков приняла роды по пути в роддом

Бригада экстренной медицинской помощи приняла роды по пути в медучреждение.



Бригада медиков приняла роды по пути в роддом



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

11 июня 23-летняя беременная жительница Нововодолажского района почувствовала схватки и вызвала карету скорой. Прибывшая на место вызова бригада, после осмотра, забрала молодую женщину на госпитализацию. Однако, по пути в медицинское учреждение у пациентки начался второй этап родов. Бригада медиков приняла решение остановить карету скорой помощи и приступили к акушерской помощи роженице. Благодаря их профессионализму на свет появилась малышка весом 2800 грамм, ростом 50 сантиметров, 8/9 баллов по шкале Апгар.

Роженицу вместе с новорожденным ребенком госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, 9 марта 2021 года бригада медиков за одну ночь дважды принимала роды в карете скорой помощи.