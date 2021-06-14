14.06.2021 09:58

В Харькове – 5 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 14 июня

За сутки от коронавируса умерло 3 человека.

Все 5 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 июня составляет 147 901 человек.



Из них:



3 431 летальных случаев (за последние сутки умерло 3 человека);

140 968 человек выздоровели (за сутки – 347 человек);

3 500 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 345 человек).

Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.