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14.06.2021  09:58   

В Харькове – 5 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 14 июня

За сутки от коронавируса умерло 3 человека.

Коронавирус в Харькове: статистика на 14 июня

Все 5 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 июня составляет 147 901 человек.

Из них:

3 431 летальных случаев (за последние сутки умерло 3 человека);
140 968 человек выздоровели (за сутки – 347 человек);
3 500 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 345 человек).

Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.

Коронавирус в Харькове: статистика на 14 июня

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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