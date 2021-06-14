В Харькове – 5 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 14 июня

За сутки от коронавируса умерло 3 человека.
Все 5 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 июня составляет 147 901 человек.
Из них:
3 431 летальных случаев (за последние сутки умерло 3 человека);
140 968 человек выздоровели (за сутки – 347 человек);
3 500 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 345 человек).
Напомним, с 9 июня Харьков вместе со всей Украиной перешел в «зеленую» зону карантина.
День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь, ночью и утром туман. Днем кратковременный дождь, гроза.
Праздник приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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